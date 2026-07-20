Больницам Подмосковья срочно нужны доноры с тремя отрицательными группами крови

20 июля 2026, 16:25

оригинал Фото: istockphoto.com/Ratana21

Запасы донорской крови первой, второй и четвёртой групп крови с отрицательным резус-фактором необходимо пополнить медучреждениям Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.





Донором может стать любой желающий в возрасте от 18 лет без медицинских противопоказаний.



