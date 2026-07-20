Больницам Подмосковья срочно нужны доноры с тремя отрицательными группами крови
Запасы донорской крови первой, второй и четвёртой групп крови с отрицательным резус-фактором необходимо пополнить медучреждениям Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
Донором может стать любой желающий в возрасте от 18 лет без медицинских противопоказаний.
Донорам положена выплата на питание в размере 1106 рублей и два оплаченных выходных — на день донации и дополнительный день отдыха. С собой на сдачу крови нужно взять паспорт и СНИЛС.«Уважаемые доноры с I, II и IV отрицательными группами крови, приглашаем вас на донацию! Давайте поможем всем пациентам, которым требуется переливание крови», — призвала заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова.