Больницам Подмосковья срочно требуются доноры с тремя редкими группами крови
Повышенная потребность в крови четвёртой положительной и первой и второй отрицательных группах крови сложилась в больницах Московской области по состоянию на понедельник, 26 января. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
В пополнении нуждаются также запасы третьей и четвёртой отрицательных групп крови.
«Ежедневно тысячи пациентов зависят от запасов крови, которую невозможно синтезировать в лаборатории. Её единственным источником является человек. Становясь донором, вы дарите шанс на спасение чьей-то жизни», — сказала заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Фёдорова.Предварительная запись на сдачу цельной крови не нужна. Доноров принимают ежедневно с 8 утра до 14:00 в Московском областном центре крови по адресу: Москва, улица Металлургов, 37а. Коме того, кровь можно сдать в отделениях Центра. Их адреса и режим работы опубликованы по ссылке.