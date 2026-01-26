Больницам Подмосковья срочно требуются доноры с тремя редкими группами крови

26 января 2026, 11:33

Повышенная потребность в крови четвёртой положительной и первой и второй отрицательных группах крови сложилась в больницах Московской области по состоянию на понедельник, 26 января. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





В пополнении нуждаются также запасы третьей и четвёртой отрицательных групп крови.





«Ежедневно тысячи пациентов зависят от запасов крови, которую невозможно синтезировать в лаборатории. Её единственным источником является человек. Становясь донором, вы дарите шанс на спасение чьей-то жизни», — сказала заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Фёдорова.