За неделю в Подмосковье из аварийного жилья переселили 69 человек
За прошедшую неделю в Подмосковье — в Домодедово и Королёве — из аварийного жилищного фонда переселили 69 человек по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном Минстройкомплекса.
Жителей расселили из 29 аварийных помещений общей площадью 874,45 м². Людям предоставили квартиры в новостройках, выплатили выкупную стоимость жилья или приобрели квартиры на вторичном рынке — в зависимости от выбранного варианта.
В регионе продолжают строить новые дома для переселения жителей из аварийного фонда. Один из таких объектов возводят севернее микрорайона Юбилейный в Талдомском округе.
На стройплощадке рабочие кладут наружные стены, монтируют опалубку, устанавливают окна, делают кровлю и прокладывают инженерные сети. В этот дом планируют переселить 202 человека из 74 аварийных жилых помещений.
Строительство дома планируют завершить в четвертом квартале 2026 года.
