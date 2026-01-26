За неделю в Подмосковье из аварийного жилья переселили 69 человек

26 января 2026, 10:05

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

За прошедшую неделю в Подмосковье — в Домодедово и Королёве — из аварийного жилищного фонда переселили 69 человек по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном Минстройкомплекса.