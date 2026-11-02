Больницам Подмосковья требуется кровь первой и третьей групп

02 ноября 2026, 17:34

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Пополнить запасы первой и третьей групп крови с положительным резус-фактором срочно нужно больницам Московской области. Потребность есть также в первой и второй отрицательных группах. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Донором может стать любой желающий в возрасте от 18 лет без медицинских противопоказаний.





«Донорская кровь спасает жизни пациентов с кровопотерей, онкологическими заболеваниями и болезнями крови, а также новорождённых с патологиями. Приходите и станьте частью важного дела!» — призвала жителей региона заведующая экспедицией с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Фёдорова.