Больницам Подмосковья требуется кровь первой и третьей групп
Пополнить запасы первой и третьей групп крови с положительным резус-фактором срочно нужно больницам Московской области. Потребность есть также в первой и второй отрицательных группах. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Донором может стать любой желающий в возрасте от 18 лет без медицинских противопоказаний.
«Донорская кровь спасает жизни пациентов с кровопотерей, онкологическими заболеваниями и болезнями крови, а также новорождённых с патологиями. Приходите и станьте частью важного дела!» — призвала жителей региона заведующая экспедицией с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Фёдорова.Донорам положена выплата на питание в размере 1 106 рублей и два оплаченных выходных: на день донации и дополнительный день отдыха.