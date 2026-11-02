Военная прокуратура помогла ветерану боевых действий получить удостоверение
98 военная прокуратура гарнизона добилась восстановления нарушенных прав участника спецоперации. Об этом сообщается на портале органов военной прокуратуры.
Военнослужащего длительное время не признавали ветераном боевых действий. Из-за этого он был лишён гарантированных государством мер социальной поддержки.
Командование воинской части рассмотрело представления военного прокурора гарнизона. После этого соответствующее удостоверение было оформлено и вручено военнослужащему.
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