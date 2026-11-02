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Военная прокуратура помогла ветерану боевых действий получить удостоверение

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

98 военная прокуратура гарнизона добилась восстановления нарушенных прав участника спецоперации. Об этом сообщается на портале органов военной прокуратуры.



Военнослужащего длительное время не признавали ветераном боевых действий. Из-за этого он был лишён гарантированных государством мер социальной поддержки.

Командование воинской части рассмотрело представления военного прокурора гарнизона. После этого соответствующее удостоверение было оформлено и вручено военнослужащему.

Лора Луганская

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