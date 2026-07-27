Больницам Подмосковья требуются доноры с редкой группой крови
Запасы донорской крови первой группы с отрицательным резус-фактором необходимо пополнить больницам Московской области. Потребность есть также в крови второй и четвёртой отрицательных групп. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Донором может стать любой желающий в возрасте от 18 лет без медицинских противопоказаний.
«Только регулярное донорство позволяет избежать дефицита и гарантирует, что кровь будет оперативно использована в тот самый момент, когда счёт идет на секунды», — отметила заведующая экспедицией с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова.Донорам положена выплата на питание в размере 1106 рублей и два оплаченных выходных — на день сдачи крови и дополнительный день отдыха.