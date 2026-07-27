Больницам Подмосковья требуются доноры с редкой группой крови

27 июля 2026, 13:42

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Запасы донорской крови первой группы с отрицательным резус-фактором необходимо пополнить больницам Московской области. Потребность есть также в крови второй и четвёртой отрицательных групп. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Донором может стать любой желающий в возрасте от 18 лет без медицинских противопоказаний.





«Только регулярное донорство позволяет избежать дефицита и гарантирует, что кровь будет оперативно использована в тот самый момент, когда счёт идет на секунды», — отметила заведующая экспедицией с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова.