В Коломенском перинатальном центре проведут дни открытых дверей

27 июля 2026, 12:47

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Дни открытых дверей будут проводить для будущих родителей в Коломенском перинатальном центре в августе по вторникам — 4, 11, 18 и 25 числа. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





На мероприятиях ждут женщин со сроком беременности от 32 недель и их близких. Для гостей проведут экскурсию по всему медучреждению, включая приёмный покой, родовые боксы, послеродовые палаты и залы для выписки.





«Визитёры смогут познакомиться с врачами, узнать условия госпитализации и пребывания в акушерском стационаре нашего центра. Мы расскажем о подготовке к родам, о роли партнёра на разных этапах этого процесса, о методах обезболивания и ответим на все возникшие вопросы», — рассказала заведующая родовым отделением Коломенского перинатального центра, акушер-гинеколог Татьяна Волкова.