В Коломенском перинатальном центре проведут дни открытых дверей
Дни открытых дверей будут проводить для будущих родителей в Коломенском перинатальном центре в августе по вторникам — 4, 11, 18 и 25 числа. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
На мероприятиях ждут женщин со сроком беременности от 32 недель и их близких. Для гостей проведут экскурсию по всему медучреждению, включая приёмный покой, родовые боксы, послеродовые палаты и залы для выписки.
«Визитёры смогут познакомиться с врачами, узнать условия госпитализации и пребывания в акушерском стационаре нашего центра. Мы расскажем о подготовке к родам, о роли партнёра на разных этапах этого процесса, о методах обезболивания и ответим на все возникшие вопросы», — рассказала заведующая родовым отделением Коломенского перинатального центра, акушер-гинеколог Татьяна Волкова.Мероприятия будут начинаться в 14:00 в конференц-зале. Предварительная запись не требуется, но с собой нужно взять карту беременной.