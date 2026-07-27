Делегация омбудсменов посетила подмосковный Детский центр им. Рошаля

27 июля 2026, 13:31

оригинал Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области

Экскурсию по Детскому научно-клиническому центру им. Л.М. Рошаля в Красногорске провели для омбудсменов разных российских регионов, приехавших на мероприятия в честь 25-летия госоргана «Уполномоченный по правам человека в Московской области и его аппарат». Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена Подмосковья.





Медучреждение открыли в августе 2024 года. За время его работы помощь там получили более 460 тысяч детей из Подмосковья и 75 краёв и областей России.





«Для нас было особенно важно показать нашим уважаемым коллегам-омбудсменам это уникальное учреждение — Детский научно-клинический центр имени Л.М. Рошаля. Я уверена, что наши гости по достоинству оценили тот труд и профессионализм, который царит в этих стенах», — сказала омбудсмен Московской области Ирина Фаевская.