Проект «Культурный пропуск» позволит посетить выставки Звенигородского музея

27 июля 2026, 13:40

оригинал Фото: Звенигородский государственный музей-заповедник

Звенигородский государственный музей-заповедник запускает новый проект «Культурный пропуск», который даёт право посетить семь выставок. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





«Культурный пропуск» – это комплексный билет на посещение всех действующих экспозиций и выставок Звенигородского музея-заповедника в течение всего времени их работы. Побывать там можно в любой день, в том числе в выходные и праздничные, с учётом графика работы каждого музея.

«Кроме посещения действующих выставок в Звенигороде, билет позволяет право осмотреть экспозиции музеев Императорского маршрута. Это Музей материнства и младенчества в селе Ильинское городского округа Красногорск; Музей школы и детства в селе Усово Одинцовского городского округа; Музей семьи Великого Князя Константина Константиновича Романова в селе Осташово Волоколамского муниципального округа», – рассказали в ведомстве.