Больницам Подмосковья требуются доноры с тремя отрицательными группами крови
Медучреждения Московской области нуждаются в пополнении запасов донорской крови первой, второй и четвёртой групп крови с отрицательным резус-фактором. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Стать донором может любой желающий в возрасте от 18 лет без медицинских противопоказаний.
«Ваша кровь — это уникальный ресурс, который невозможно воссоздать, и именно ваша готовность уделить полчаса своего времени могут стать решающими в борьбе за жизнь пациента!» — заявила заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Фёдорова.Донорам нужно взять с собой паспорт и СНИЛС. За сдачу крови положена выплата на питание в размере 1106 рублей и два оплаченных выходных: на день донации и дополнительный день отдыха.