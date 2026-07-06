Больницам Подмосковья требуются доноры с тремя отрицательными группами крови

06 июля 2026, 15:44

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Медучреждения Московской области нуждаются в пополнении запасов донорской крови первой, второй и четвёртой групп крови с отрицательным резус-фактором. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Стать донором может любой желающий в возрасте от 18 лет без медицинских противопоказаний.





«Ваша кровь — это уникальный ресурс, который невозможно воссоздать, и именно ваша готовность уделить полчаса своего времени могут стать решающими в борьбе за жизнь пациента!» — заявила заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Фёдорова.