Достижения.рф

В Ступине снесли три жилых барака и аварийный дом

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Четыре жилых постройки, находящихся в аварийном состоянии, снесли в Ступине. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.



В частности, на улице Крупской демонтировали двухэтажный дом №32, а на улице Куйбышева — дома барачного типа №43, №45 и №47.

«Все четыре здания построили 86 лет назад. Со временем они полностью выработали свой ресурс. После осмотра их признали аварийными, проживающие там 54 семьи расселили, а дома внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.
Сейчас снос завершён. Общая площадь ликвидированного аварийного жилого фонда составила более двух тысяч квадратных метров.

Всего на территории округа Ступино выявили 510 аварийных зданий, самостроев и недостроев. В настоящее время 429 проблемных объектов снесли либо достроили и привели в соответствие с нормами. Эта работа продолжается.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0