В Ступине снесли три жилых барака и аварийный дом

06 июля 2026, 15:32

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Четыре жилых постройки, находящихся в аварийном состоянии, снесли в Ступине. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





В частности, на улице Крупской демонтировали двухэтажный дом №32, а на улице Куйбышева — дома барачного типа №43, №45 и №47.





«Все четыре здания построили 86 лет назад. Со временем они полностью выработали свой ресурс. После осмотра их признали аварийными, проживающие там 54 семьи расселили, а дома внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.