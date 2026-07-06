В Ступине снесли три жилых барака и аварийный дом
Четыре жилых постройки, находящихся в аварийном состоянии, снесли в Ступине. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
В частности, на улице Крупской демонтировали двухэтажный дом №32, а на улице Куйбышева — дома барачного типа №43, №45 и №47.
«Все четыре здания построили 86 лет назад. Со временем они полностью выработали свой ресурс. После осмотра их признали аварийными, проживающие там 54 семьи расселили, а дома внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.Сейчас снос завершён. Общая площадь ликвидированного аварийного жилого фонда составила более двух тысяч квадратных метров.
Всего на территории округа Ступино выявили 510 аварийных зданий, самостроев и недостроев. В настоящее время 429 проблемных объектов снесли либо достроили и привели в соответствие с нормами. Эта работа продолжается.