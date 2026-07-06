Подмосковные врачи извлекли из ноги ребёнка рыболовный крючок с дождевым червём

06 июля 2026, 15:38

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы прооперировали мальчика, который, закидывая удочку на рыбалке, вонзил крючок в собственную ногу на четыре сантиметра. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.





Ребёнка с рыболовным крючком в ноге в МОДКТОБ доставила бригада скорой помощи. Ситуация осложнялась тем, что наживка – дождевой червь – тоже оказалась под кожей. Это увеличивало риск инфекции и делало извлечение сложнее.

«По срочным показаниям мы аккуратно извлекли инородные тела, провели первичную хирургическую обработку раны и наложили швы. Такие травмы – это не просто неприятность, а риск тяжёлой инфекции из‑за загрязнения раны органическими материалами. Поэтому важно не пытаться извлечь крючок самостоятельно, а сразу обращаться за медицинской помощью», – сказал заведующий травматолого‑ортопедическим отделением №3 МОДКТОБ Сергей Катин