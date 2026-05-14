Больницам Подольска и Щёлкова передали мобильные диагностические комплексы
Мобильные маммограф и флюорограф получили Подольская и Щёлковская больницы. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Передвижные диагностические комплексы будут обслуживать жителей отдалённых территорий.
«Мы ежегодно оснащаем наши медучреждения новыми мобильными диагностическими комплексами: в прошлом году поставили 14 таких автомобилей, с начала этого года ещё два. На их закупку в этом году направили свыше 75 млн рублей», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Современное медицинское оборудование в регионе закупают в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва.