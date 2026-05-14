С начала года подмосковные врачи спасли около 690 недоношенных младенцев

687 младенцев, появившихся на свет раньше положенного срока, спасли в медучреждениях Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.





Выходить малышей удалось благодаря высокой квалификации врачей, а также современному медицинскому оборудованию.





«С начала года подмосковные врачи спасли 687 недоношенных детей, причём 96 из них появились на свет с экстремально низкой массой тела. Каждый такой случай требует максимальной концентрации всей системы», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.