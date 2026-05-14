В Подмосковье школьник проглотил килограмм магнитных шариков

14 мая 2026, 11:37

В Подмосковье хирурги извлекли из живота школьника магнитные шарики весом 1 кг

В Подмосковье школьник проглотил магнитные шарики общим весом один килограмм. Подробности приводит Telegram-канал «Осторожно, Москва».





Подросток пожаловался на боли в животе. Прибывшие врачи доставили его в детское хирургическое отделение Московского областного центра охраны материнства и детства.



Специалисты провели обследование и обнаружили в брюшной полости 17 магнитных шариков диаметром 15 мм каждый. Заведующий детским хирургическим отделением Владимир Трунов рассказал, что при гастроскопии медики извлекли из желудка два предмета.

«Была выполнена лапаротомия — операция, при которой делался разрез на передней стенке живота, чтобы получить доступ к внутренним органам брюшной полости и малого таза. Это помогло обнаружить ещё 15 магнитных шариков, которые были в куполе слепой кишки, в устье аппендикса», — пояснил Трунов.