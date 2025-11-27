Больнице Дубны передали новый цифровой томограф

27 ноября 2025, 15:13

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Новый высокотехнологичный компьютерный томограф начнёт работать в главном лечебном корпусе Дубненской больницы. Аппарат уже привезли в город, помещение для его установки тоже готово. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Томограф способен не только оперативно сканировать ткани, но и создавать визуальную 3D-реконструкцию. Современная цифровая техника повысит точность диагностики пациентов и эффективность лечения.





«Здравоохранение — это важная тема. Часто, общаясь с дубненцами на выездных администрациях, мы слышали запрос на повышение качества проводимых исследований. Благодаря поддержке нашего губернатора Андрея Воробьёва в Дубненскую больницу доставили новый томограф – он мощнее нынешнего в четыре раза», — сказал глава Дубны Максим Тихомиров.