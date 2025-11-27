Подмосковные хирурги успешно удалили мальчику шестой палец на руке
Хирурги Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы избавили ребёнка от шестого пальца. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
В стационар в плановом порядке поступил трёхлетний мальчик с врождённой аномалией развития кисти. У маленького пациента рос добавочный палец, вызывая физические и психологические трудности. После необходимых диагностических мероприятий ему сделали операцию.
«Для детей очень важно иметь возможность полноценно развиваться и заниматься различными активностями. Мы провели ребёнку реконструктивную операцию и удалили добавочный палец. В результате ему не только создали анатомически верное строение сустава первого пальца кисти, но и предупредили развитие комплексов в будущем», – рассказал заведующий отделением МОДКТОБ, врач-травматолог-ортопед Виталий Куваев.Сейчас маленького пациента уже выписали на амбулаторное лечение по месту жительства. После полного восстановления его ждёт повторная операция для удаления металлоконструкции. В дальнейшем функция кисти полностью восстановится.