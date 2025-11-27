Подмосковные хирурги успешно удалили мальчику шестой палец на руке

27 ноября 2025, 14:46

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Хирурги Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы избавили ребёнка от шестого пальца. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





В стационар в плановом порядке поступил трёхлетний мальчик с врождённой аномалией развития кисти. У маленького пациента рос добавочный палец, вызывая физические и психологические трудности. После необходимых диагностических мероприятий ему сделали операцию.



Фото: пресс-служба Минздрава МО





«Для детей очень важно иметь возможность полноценно развиваться и заниматься различными активностями. Мы провели ребёнку реконструктивную операцию и удалили добавочный палец. В результате ему не только создали анатомически верное строение сустава первого пальца кисти, но и предупредили развитие комплексов в будущем», – рассказал заведующий отделением МОДКТОБ, врач-травматолог-ортопед Виталий Куваев.