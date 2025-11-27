Капремонт лицея №2 в Протвине завершат к новому учебному году

27 ноября 2025, 14:57

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Капитальный ремонт здания лицея №2 проводят на улице Гагарина в Протвине. Сдать обновлённый объект в эксплуатацию планируют к 1 сентября 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Сейчас в здании завершили демонтажные работы.



