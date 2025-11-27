Капремонт лицея №2 в Протвине завершат к новому учебному году
Капитальный ремонт здания лицея №2 проводят на улице Гагарина в Протвине. Сдать обновлённый объект в эксплуатацию планируют к 1 сентября 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Сейчас в здании завершили демонтажные работы.
Общая площадь лицея составляет более 6,7 тыс. квадратных метров. В здании обновят фасад, входную группу, кровлю, системы водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции и электроснабжения, отремонтируют помещения, установят новое оборудование и мебель. В планах также благоустройство прилегающей территории.«В настоящее время строители занимаются усилением внутренних конструкций и черновой отделкой помещений, монтируют инженерные коммуникации и устанавливают новые оконные блоки. Ремонт выполнен на 18%», — уточнил министр строительного комплекса региона Александр Туровский.