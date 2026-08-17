Больнице Реутова передали два новых дефибриллятора-монитора
Два современных дефибриллятора-монитора Mindray BeneHeart D6 получила Реутовская больница. Аппаратуру будут использовать в отделениях анестезиологии и реанимации. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Новая техника включает несколько функций: мониторинг состояния пациента, ручную и автоматическую дефибрилляцию, а также синхронизированную кардиоверсию и неинвазивную кардиостимуляцию. Устройство мобильное и работает от аккумуляторной батареи.
«Для анестезиолога-реаниматолога крайне важно иметь возможность одновременно контролировать состояние пациента и при необходимости незамедлительно провести реанимационные мероприятия. Такой аппарат это позволяет», — рассказал заведующий отделением анестезиологии и реанимации Реутовской больницы Кирилл Ветров.Отмечается, что аппарат в режиме реального времени даёт информацию о сердечном ритме пациента, частоте дыхания, сатурации, артериальном давлении и пр.