Больнице Реутова передали два новых дефибриллятора-монитора

17 августа 2026, 16:01

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Два современных дефибриллятора-монитора Mindray BeneHeart D6 получила Реутовская больница. Аппаратуру будут использовать в отделениях анестезиологии и реанимации. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Новая техника включает несколько функций: мониторинг состояния пациента, ручную и автоматическую дефибрилляцию, а также синхронизированную кардиоверсию и неинвазивную кардиостимуляцию. Устройство мобильное и работает от аккумуляторной батареи.





«Для анестезиолога-реаниматолога крайне важно иметь возможность одновременно контролировать состояние пациента и при необходимости незамедлительно провести реанимационные мероприятия. Такой аппарат это позволяет», — рассказал заведующий отделением анестезиологии и реанимации Реутовской больницы Кирилл Ветров.