На съезде с трассы М-9 на внешнюю сторону МКАД временно ограничили движение

17 августа 2026, 15:49

оригинал Фото: пресс-служба ГАИ МО

Движение на съезде с трассы М-9 «Балтия» на внешнюю сторону МКАД (Юг) в направлении Рублево-Успенского шоссе ограничили из-за краткосрочных ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Московской области.





На участке меняют дорожное полотно. В связи с этим пропускная способность этого отрезка трассы существенно снижена.





«Водителям рекомендуется закладывать дополнительное время на поездку, включающую указанную локацию, либо выбирать альтернативные маршруты», — говорится в сообщении.