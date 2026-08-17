На съезде с трассы М-9 на внешнюю сторону МКАД временно ограничили движение
Движение на съезде с трассы М-9 «Балтия» на внешнюю сторону МКАД (Юг) в направлении Рублево-Успенского шоссе ограничили из-за краткосрочных ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Московской области.
На участке меняют дорожное полотно. В связи с этим пропускная способность этого отрезка трассы существенно снижена.
«Водителям рекомендуется закладывать дополнительное время на поездку, включающую указанную локацию, либо выбирать альтернативные маршруты», — говорится в сообщении.Объехать место ремонта можно через Новорижское шоссе и свернуть с него на МКАД южнее или севернее проблемной зоны. Кроме того, для выезда на соответствующие участки МКАД можно использовать Ильинское или Волоколамское шоссе.