Реутовские врачи вернули подвижность пациентке с риском массивной кровопотери

17 августа 2026, 15:54

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Реутовской клинической больницы вернули подвижность пациентке с риском массивной кровопотери. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





В медучреждение госпитализировали пожилую женщину с левосторонним гонартрозом – поражением левого коленного сустава. Заболевание прогрессировало более двух лет. Из-за него женщина почти утратила возможность самостоятельно передвигаться и постоянно испытывала сильную боль.



Пациентку спасло бы эндопротезирование левого коленного сустава. Однако в ходе предоперационного обследования врачи выявили у неё нарушение системы свёртывания крови. В ходе хирургического вмешательства это привело бы к неконтролируемому кровотечению и массивной кровопотере, что угрожало бы жизни пациентки.

«Лабораторная картина вызывала опасения, однако при сборе анамнеза выяснилось, что клинических проявлений патологии нет. Отсутствуют спонтанная кровоточивость и тромбозы. Предыдущие оперативные вмешательства проходили без осложнений. Было решено провести операцию, обеспечив максимальную безопасность пациентки», — рассказал заведующий отделением анестезиологии и реанимации больницы Кирилл Ветров.

«Накануне операции специалисты дополнительно оценили показатели свёртывания крови. Они находились в пределах референсных значений. Это позволило провести хирургическое вмешательство. Тотальное эндопротезирование левого коленного сустава прошло успешно. Несмотря на повышенный риск, массивной кровопотери во время операции не произошло», – отметил Ветров.