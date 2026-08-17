Подмосковные врачи прооперировали подростка с переломом после падения с самоката

17 августа 2026, 15:00

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы успешно прооперировали упавшего с электросамоката подростка со сложным переломом голени. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





Бригада скорой помощи доставила в приёмный покой МОДКТОБ подростка с острой болью, отёком, ограниченной подвижностью левой ноги. Это стало результатом падения.



Медики определили множественную травму: закрытый перелом малоберцовой кости левой голени со смещением отломков, закрытый перелом внутренней лодыжки левого голеностопного сустава и серьёзное повреждение дистального голени.

«Хирургическое лечение было объёмным. Мы выполнили открытую репозицию отломков малоберцовой кости голени с фиксацией пластиной и устранили разрыв межберцовый синдесмоз. Это прочное соединение между костями в нижней части голени, которое удерживает кости рядом и помогает правильно распределять нагрузку при ходьбе. В противном случае сустав становится нестабильным. Также была проведена открытая репозиция отломков большеберцовой кости с фиксацией стержнями», – рассказал заведующий травматологическим отделением МОДКТОБ №1 Сергей Хохлов.