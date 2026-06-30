Больницы Подмосковья нуждаются в донорской крови двух отрицательных групп
Медучреждениям Московской области требуется пополнить запасы первой и четвёртой отрицательных групп крови. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Стать донором может любой желающий в возрасте от 18 лет без медицинских противопоказаний.
«Приглашаем доноров с первой и четвёртой отрицательными группами крови. Ваша кровь незаменима при проведении плановых операций, для онкопациентов и новорождённых с патологиями, при спасении женщин в тяжелых родах и пострадавших в авариях, когда счёт идет на минуты», — сказала заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова.Донорам положена выплата на питание в размере 1106 рублей, а также два оплаченных выходных — на день донации и дополнительный день отдыха.