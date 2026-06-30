Первые склады индустриального парка «Северные ворота» заработают в этом году
Строительство двух первых производственно-складских зданий на территории подмосковного индустриального парка «Северные ворота» завершат в третьем квартале текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
Площадь одного из объектов составляет 20,3 тыс. квадратных метров, второго — 18,5 тыс. квадратных метров.
«В настоящее время их уровень строительной готовности составляет 70%. Завершено возведение каркаса и установка ограждающих конструкций. Продолжается устройство внутренних инженерных коммуникаций и полов», — говорится в сообщении.В корпусах планируют складировать продукты питания, хозтовары, канцелярские принадлежности, электроприборы и прочее, а также собирать жалюзи.