В Подмосковье вывели из леса заблудившуюся пенсионерку

30 июня 2026, 11:00

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

64-летняя женщина заблудилась в лесу рядом с садоводческим товариществом «Лесное» деревни Верейка округа Егорьевск. Вернуться домой ей помогли спасатели. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.





В службу экстренных вызовов «Система-112» позвонил родственник женщины и рассказал, что она отправилась собирать ягоды и не может найти выход из леса.





«Прибывшие в район поиска спасатели связались с женщиной по телефону и попросили оставаться на месте, а затем начали прочёсывать территорию, работая на отклик», — говорится в сообщении.