В Подмосковье вывели из леса заблудившуюся пенсионерку
64-летняя женщина заблудилась в лесу рядом с садоводческим товариществом «Лесное» деревни Верейка округа Егорьевск. Вернуться домой ей помогли спасатели. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
В службу экстренных вызовов «Система-112» позвонил родственник женщины и рассказал, что она отправилась собирать ягоды и не может найти выход из леса.
«Прибывшие в район поиска спасатели связались с женщиной по телефону и попросили оставаться на месте, а затем начали прочёсывать территорию, работая на отклик», — говорится в сообщении.Найти «потеряшку» удалось менее чем за полчаса. В медицинской помощи пенсионерка не нуждалась.
Ранее сообщалось, что в Воронежской области спасли трёхлетнюю девочку, которая потерялась на поле с подсолнухами.