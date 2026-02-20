Больницы Подмосковья нуждаются в крови одной редкой группы

20 февраля 2026, 14:25

оригинал Фото: istockphoto.com/SeventyFour

Подмосковные больницы почти израсходовали запас крови первой группы с отрицательным резус-фактором. Людей с этой группой крови приглашают сделать донацию, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Предварительная запись на сдачу цельной крови не требуется. Главное условие — возраст от 18 лет и отсутствие медицинских противопоказаний.



