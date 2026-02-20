Больницы Подмосковья нуждаются в крови одной редкой группы
Подмосковные больницы почти израсходовали запас крови первой группы с отрицательным резус-фактором. Людей с этой группой крови приглашают сделать донацию, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Предварительная запись на сдачу цельной крови не требуется. Главное условие — возраст от 18 лет и отсутствие медицинских противопоказаний.
Донацию можно сделать в Московском областном центре крови, а также в его обособленных структурных подразделениях. Информация об их адресах и графике работы в ближайшие дни размещена по ссылке.«Каждая донация — это шанс на выздоровление для пострадавших ДТП, пациентов хирургических и ожоговых отделений, больных, борющихся с тяжелыми заболеваниями», — сказала заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова.