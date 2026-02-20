В пяти округах Подмосковья 21 и 22 февраля проведут акции по сбору вторсырья

20 февраля 2026, 13:31

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Экологические акции по сбору вторсырья на переработку проведут в ближайшие выходные — 21 и 22 февраля — в пяти округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.