В пяти округах Подмосковья 21 и 22 февраля проведут акции по сбору вторсырья
Экологические акции по сбору вторсырья на переработку проведут в ближайшие выходные — 21 и 22 февраля — в пяти округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
В субботу, 21 февраля, площадки акции откроют в Раменском округе и Орехово-Зуеве, а 22 февраля — в Королёве и Одинцовском округе. Кроме того, оба дня сбор будут проводить в округе Люберцы, но на разных точках. На каждой площадке желающих принять участие в акции будут встречать волонтёры.
Приносить можно макулатуру, пластик, текстиль и прочее вторсырьё, а также ненужные вещи в хорошем состоянии. Отмечается, что отходы должны быть чистыми и упакованными.
