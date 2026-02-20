Маммографию по самозаписи за год прошли более 15 тысяч жительниц Подмосковья
Свыше 15 300 жительниц Московской области прошли процедуру маммографии по самозаписи в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
Записаться на обследование без направления врача могут женщины старше 40 лет без онкодиагнозов при условии, что им не делали маммографию в течение последних двух лет.
«Подмосковье добилось отличных результатов в лечении пациентов с раком молочной железы. Пятилетняя выживаемость при выявлении болезни на начальной стадии достигла 95%. Чем раньше удаётся обнаружить болезнь, тем эффективнее лечение и лучше качество жизни пациента», — отметила замминистра здравоохранения Московской области Ольга Отдельнова.Маммография проводится бесплатно — по полису обязательного медицинского страхования. Запись открыта на региональном портале «Здоровье».