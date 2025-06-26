Больницы Подмосковья получат оборудование для реабилитации на 93 млн рублей

26 июня 2025, 21:18

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В больницы Московской области в этом году будет поставлено 53 единицы современного оборудования для реабилитации после перенесённых заболеваний. Такими данными поделились в пресс-службе подмосковного Минздрава.





Среди медицинского оборудования – беговые дорожки, велоэргометры, тренажёры с биологической обратной связью для тренировки ходьбы и равновесия, стабилографы и другая техника.

«Реабилитация играет ключевую роль в восстановлении организма после заболеваний. Поэтому продолжаем оснащать наши медицинские организации современной техникой. С начала года больницы Подмосковья получили 27 единиц подобного оборудования, а до конца года планируем поставить ещё 26. На закупку техники было выделено более 93 млн рублей», – уточнил зампредседателя правительства — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.