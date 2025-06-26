Жительница Сергиева Посада едва не погибла от отёка мозга, упав дома

26 июня 2025, 20:39

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Сергиево-Посадской больницы спасли жизнь женщины, едва не погибшей из-за неудачного падения. Об инциденте рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.





38-летняя пострадавшая была доставлена бригадой скорой помощи без сознания, но с рефлекторной реакцией. Три дня назад она упала дома и ударилась головой, но не придала этому значения. Однако через некоторое время у неё появились сильные головные боли, тошнота, ухудшение речи и заторможенность в действиях.



Пациентке срочно провели компьютерную томографию головного мозга, которая выявила отёк и кровоизлияние.

«Пациентку экстренно доставили в операционную, где нейрохирурги нашли кровоточащий корковый сосуд, который и стал источником гематомы. Они остановили кровотечение и провели костно-пластическую трепанацию черепа, удалив гематому аспиратором», – рассказала заведующая Центром анестезиологии и реанимации Сергиево-Посадской больницы Анастасия Полунина.