В Подмосковье с начала года диспансеризацию прошли более 2,7 млн человек
Свыше 2,7 млн жителей Московской области прошли профилактические осмотры и диспансеризацию с начала 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Диспансеризацию и профосмотры прошли более 2,7 млн человек. В результате было выявлено почти 65 тысяч заболеваний, о которых пациенты ранее не знали, а также более 1,5 тыс. случаев онкологии», — рассказал зампред правительства области — глава Минздрава региона Максим Забелин.Он добавил, что всех пациентов, у которых обнаружили патологии, направили на дополнительную диагностику и терапию, а также взяли на диспансерное наблюдение.
Пройти диспансеризацию жители Московской области могут в поликлиниках, к которым прикреплены. Запись на диспансеризацию осуществляется через инфомат в поликлинике, по телефону 122 или в онлайн-режиме — через чат-бот в Telegram и на портале «Здоровье».