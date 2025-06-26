Подмосковные врачи помогли подростку, врезавшемуся в дерево на электросамокате
Врачи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы прооперировали подростка, который врезался в дерево на электросамокате. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
16-летнего мальчика в тяжёлом состоянии доставила в МОДКТОБ бригада скорой помощи. Как выяснилось, катаясь на самокате, он не справился с управлением и столкнулся с деревом.
В ходе обследования у него диагностировали серьёзную травму коленного сустава - разрыв задней крестообразной связки с отломом части кости. Кроме того, у пациента зафиксировали переломы позвоночника и грудины.
«Сделав разрез, мы зафиксировали отрывной перелом безголовчатыми винтами, которые не нужно будет удалять. Сейчас подросток отдыхает дома и ждёт, когда срастутся кости. Для этого понадобится около месяца постельного режима. Затем его вновь ожидают в больнице для реабилитационного лечения», – рассказал заведующий травматолого-ортопедическим отделением №3 МОДКТОБ Сергей Катин.После реабилитации пациент сможет вернуться к обычной жизни, а движение в ноге полностью восстановится.
Как напомнили в министерстве, катание на самокатах требует соблюдения правил дорожного движения. Нужно быть внимательным к пешеходам и другим участникам движения, избегать резких манёвров. Для защиты от падения необходимо надевать шлем и специальное снаряжение.