Подмосковные врачи помогли подростку, врезавшемуся в дерево на электросамокате

26 июня 2025, 19:05

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы прооперировали подростка, который врезался в дерево на электросамокате. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.





16-летнего мальчика в тяжёлом состоянии доставила в МОДКТОБ бригада скорой помощи. Как выяснилось, катаясь на самокате, он не справился с управлением и столкнулся с деревом.



В ходе обследования у него диагностировали серьёзную травму коленного сустава - разрыв задней крестообразной связки с отломом части кости. Кроме того, у пациента зафиксировали переломы позвоночника и грудины.

«Сделав разрез, мы зафиксировали отрывной перелом безголовчатыми винтами, которые не нужно будет удалять. Сейчас подросток отдыхает дома и ждёт, когда срастутся кости. Для этого понадобится около месяца постельного режима. Затем его вновь ожидают в больнице для реабилитационного лечения», – рассказал заведующий травматолого-ортопедическим отделением №3 МОДКТОБ Сергей Катин.