Больницы Подмосковья получат в этом году 17 рентген-аппаратов типа С-дуга
17 современных рентген-аппаратов типа С-дуга, которые позволяют получать информацию о состоянии внутренних органов пациента прямо во время операции, поставят в больницы Московской области в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Два аппарата уже передали медучреждениям — они заработали в Воскресенской и Истринской больницах.
«До конца года году технику поставят ещё в 15 больниц. А всего за последние три года в Подмосковье закупили 54 рентген-аппарата С-дуга», — рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.Аппараты отличаются исключительно чётким изображением и сниженной лучевой нагрузкой.
Современное медицинское оборудование в Московской области закупают в рамках реализации «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва.