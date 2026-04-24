Больницы Подмосковья получат в этом году 17 рентген-аппаратов типа С-дуга

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

17 современных рентген-аппаратов типа С-дуга, которые позволяют получать информацию о состоянии внутренних органов пациента прямо во время операции, поставят в больницы Московской области в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Два аппарата уже передали медучреждениям — они заработали в Воскресенской и Истринской больницах.





«До конца года году технику поставят ещё в 15 больниц. А всего за последние три года в Подмосковье закупили 54 рентген-аппарата С-дуга», — рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.