В Подмосковье расширят программы профилактики экстремизма среди молодёжи
Россия усилит профилактику противоправных действий с акцентом на работу с молодёжью и информационную повестку. Рекомендации подготовили по итогам заседания межведомственной комиссии по противодействию экстремизму и направили в регионы, включая Подмосковье. Об этом сообщает 360.ru.
Ключевое направление — регулярно распространять в СМИ и интернете материалы, которые популяризируют участие подростков и студентов в социально полезных инициативах. Регионам рекомендовали актуализировать программы профилактики и усилить их практическими мерами.
В образовательной среде предложили развивать воспитательную работу, проводить профилактические занятия и формировать у молодёжи критическое отношение к радикальным идеям. В число приоритетов вошли мониторинг межнациональных отношений, предотвращение конфликтов и развитие сотрудничества с общественными и религиозными организациями.
Рекомендации затрагивают информационную политику: создавать и распространять контент для укрепления гражданского единства. Власти регионов отчитаются о применении методических подходов до июля 2027 года.
Читайте также: