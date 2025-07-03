Больницы Подмосковья получат в этом году около 30 единиц ЛОР-оборудования

03 июля 2025, 16:05

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

29 единиц современного ЛОР-оборудования поступит в медицинские учреждения Московской области в текущем году, на закупку этой техники направлено свыше 07 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.







«Мы продолжаем обновлять медицинскую технику в больницах и поликлиниках. В этом году мы планируем поставить 29 единиц ЛОР-оборудования. Из них пять уже поступило», — цитируются в сообщении слова вице-губернатора региона Людмилы Болатаевой.