Больницы Подмосковья получат в этом году около 30 единиц ЛОР-оборудования
29 единиц современного ЛОР-оборудования поступит в медицинские учреждения Московской области в текущем году, на закупку этой техники направлено свыше 07 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Мы продолжаем обновлять медицинскую технику в больницах и поликлиниках. В этом году мы планируем поставить 29 единиц ЛОР-оборудования. Из них пять уже поступило», — цитируются в сообщении слова вице-губернатора региона Людмилы Болатаевой.Оборудование, включая ларингоскопы, ЛОР-комбайны, системы эндоскопической визуализации и пр., поступит в десять медучреждений Московской области. В число получателей вошли МОНИКИ им. Владимирского, Одинцовская, Лобненская, Дмитровская и другие подмосковные больницы.