Глава Раменского Малышев пригласил студентов-медиков работать в округ

03 июля 2025, 15:59

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. у.

Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев и главврач Раменской больницы Сергей Маркитан встретились со студентами медицинских вузов, которые проходят практику в этом медучреждении. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.







«За чашкой чая пообщались с будущими врачами из Астрахани, Рязани и других городов. На время летних каникул студенты 4-5 курсов устроились в Раменскую больницу в качестве среднего медперсонала для получения опыта. Среди практикантов – шестеро будущих педиатров, остальные – терапевты. В следующем году такую практику планируют организовать и для студентов Ивановского медицинского института», – рассказали в администрации.