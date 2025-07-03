В Наро-Фоминске стартует капремонт хирургического корпуса больницы

03 июля 2025, 14:43

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

Рабочую встречу, посвящённую грядущему капитальному ремонту хирургического корпуса, провели в Наро-Фоминске. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





В мероприятии, организованном в стенах больницы, приняли участие замглавы округа по строительству Евгений Мелентьев, представители Минздрава Московской области, подрядчики и проектировщики. Они осмотрели здание и отметили зоны, требующие особо внимание при работах, а также обсудили возможность сокращения сроков ремонта.





«Мы договорились искать все возможные пути оптимизации работ. Глава округа Роман Шамнэ поставил перед нами задачу: если есть возможность сдать обновленную больницу раньше обозначенных в контракте сроков, мы обязаны это сделать», — сказал Евгений Мелентьев.