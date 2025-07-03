Пострадавшего в Шереметьево малыша перевели из реанимации в общее отделение

03 июля 2025, 14:56

Фото: ТГ-канал Андрея Воробьёва

Состояние мальчика, пострадавшего от нападения неадекватного мужчины в аэропорту Шереметьево, улучшается. Малыша уже перевели из реанимации в общее отделение. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.







«Мы с особым вниманием следили за состоянием двухлетнего мальчика, который после серьезной травмы попал в Центр им. Рошаля из Шереметьево. Сегодня состояние ребенка стабильное. Мальчика перевели из реанимации в общее отделение, он в контакте с мамой, понимает речь, выполняет простые инструкции, уже может присаживаться с поддержкой, постепенно отходит от зондового питания», — написал Андрей Воробьёв в своём Telegram-канале.