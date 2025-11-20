Больницы Подмосковья получили 18 единиц медтехники для операций на сосудах

20 ноября 2025, 14:54

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

18 систем внутрисосудистой визуализации передали больницам Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Системы позволяют получать высокоточное изображение сосудов и коронарных артерий, что помогает определить степень их повреждения и с максимальной эффективностью провести стентирование.





«Мы продолжаем закупать для наших медорганизаций современное оборудование для лечения сердечно-сосудистых патологий. С начала 2025 года мы поставили в больницы 18 систем внутрисосудистой визуализации на сумму более 430 млн рублей», — цитируются в сообщении слова зампреда правительства Московской области — главы Минздрава региона Максима Забелина.