Больницы Подмосковья получили 18 единиц медтехники для операций на сосудах
18 систем внутрисосудистой визуализации передали больницам Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Системы позволяют получать высокоточное изображение сосудов и коронарных артерий, что помогает определить степень их повреждения и с максимальной эффективностью провести стентирование.
«Мы продолжаем закупать для наших медорганизаций современное оборудование для лечения сердечно-сосудистых патологий. С начала 2025 года мы поставили в больницы 18 систем внутрисосудистой визуализации на сумму более 430 млн рублей», — цитируются в сообщении слова зампреда правительства Московской области — главы Минздрава региона Максима Забелина.Новая медтехника уже поступила в Сергиево-Посадскую, Подольскую, Красногорску, Люберецкую, Жуковскую и другие больницы Подмосковья.