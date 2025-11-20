В подмосковном Ступино завершили сезон благоустройства дворов, скверов и улиц
В Ступино обсудили завершение сезона благоустройства на еженедельном совещании, которое провел глава округа Сергей Мужальских. Замглавы муниципалитета Максим Жуков рассказал о результатах работ, сообщили в Администрации городского округа Ступино.
По программе «Пешком» в этом году обустроили девять «народных троп», ведущих к школам, детским садам и остановкам на улицах Пушкина, Калинина, Чайковского и в деревне Дубнево. Завершили ямочный ремонт в шести дворах площадью 1 120 м², заменили асфальтовое покрытие на восьми дворовых территориях с дальнейшим озеленением и установкой малых архитектурных форм.
На проспекте Победы продолжают благоустройство территории площадью 1,9 га: смонтировали все коммуникации для фонтана, высадили молодые деревья — более 100 клёнов, 30 декоративных яблонь и 20 кустов сирени. Освещение установили, ведут работы по малым архитектурным формам, укладку резинового покрытия и посадку гортензий перенесли на весну.
Проект «Формирование комфортной городской среды» включает установку восьми детских и спортивных площадок и благоустройство скверов на улицах Чайковского, Колхозной и Бахарева. В 16 населенных пунктах округа по программе «Светлый город» установили 528 светильников, всего по проекту их планируют свыше 900. По инициативному бюджетированию реализовали 13 проектов, работы завершили на 11 объектах, в деревне Леньково готовят установку памятника героям Великой Отечественной войны.
