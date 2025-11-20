В подмосковном Ступино завершили сезон благоустройства дворов, скверов и улиц

20 ноября 2025, 13:35

Фото: пресс-служба Администрации городского округа Ступино

В Ступино обсудили завершение сезона благоустройства на еженедельном совещании, которое провел глава округа Сергей Мужальских. Замглавы муниципалитета Максим Жуков рассказал о результатах работ, сообщили в Администрации городского округа Ступино.