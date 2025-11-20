В Старой Купаве начался капремонт Центра культуры «Акрихин»
Здание Центра культуры «Акрихин», расположенное на Большой Московской улице в городе Старая Купавна Богородского округа, начали капитально ремонтировать. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Сейчас подрядчик приступил к демонтажным работам.
«В ходе капитального ремонта в здании обновят кровлю, фасад и входную группу, заменят системы водоснабжения, канализации, отопления, электроснабжения и вентиляции, установят новую сантехнику, радиаторы, двери и окна, мебель и оборудование, проведут отделку помещений и благоустроят прилегающую территорию», — рассказал глава Минстройкомплекса региона Александр Туровский.Здание построили 44 года назад, его общая площадь составляет боле 6,3 тыс. квадратных метров. Завершить капитальный ремонт планируется в 2027 году.