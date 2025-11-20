В Подмосковье обновляют девять колледжей и более 40 мастерских и лабораторий

20 ноября 2025, 14:18

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО

Ремонт зданий девяти колледжей и 41 мастерской и учебной лаборатории проводят в текущем году в Московской области. Важность этой работы отметил губернатор региона Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.





Глава Подмосковья сообщил, что популярность колледжей среди абитуриентов значительно выросла: за последние три года число заявлений на поступление увеличилось более чем в полтора раза. И инфраструктура должна соответствовать этому запросу.





«Благодаря президентской программе капитального ремонта, мы модернизируем не только школы и детсады, но и средние профессиональные учреждения. У нас в Подмосковье 37 колледжей, и в этом году мы обновляем девять. В одном из них ремонт уже завершили — это техникум им. Бондаренко в Орехово-Зуеве», — сказал Андрей Воробьёв.

«Для всех образовательных программ в колледжах Московской области сегодня действует единый стандарт: 70% учебного времени отводится практическим занятиям. При этом важно, чтобы студентам было доступно всё самое технологичное и актуальное, поэтому к концу года мы модернизируем мастерские в 26 колледжах. Все мастерские оснастят современным оборудованием — таким же, как на производствах», — отметил Андрей Воробьёв.