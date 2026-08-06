Больницы Подмосковья получили 220 мониторов для отслеживания состояния пациентов

06 августа 2026, 16:56

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

220 мониторов, позволяющих отслеживать основные жизненные показатели пациентов — сердечный ритм, артериальное давление, уровень сатурации, температуру тела и другие параметры, передали 30 больницам Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Такие аппараты используются при проведении операций, в отделениях интенсивной терапии и реанимации.





«С начала 2026 года в подмосковные больницы поступили 220 мониторов на сумму почти 144 миллиона рублей. До конца года поставим еще 62 единицы этого оборудования», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.