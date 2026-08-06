В подмосковных парках в августе проведут бесплатную диагностику рака кожи
Московский областной клинический кожно-венерологический диспансер проведёт в августе серию выездных профилактических акций по выявлению меланомы и других злокачественных новообразований кожи. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Мобильные диагностические пункты будут работать по субботам с 9 до 13 часов. Обследование доступно всем желающим.
«Меланома – одно из самых агрессивных злокачественных новообразований кожи. Однако своевременное выявление заболевания позволяет значительно повысить эффективность лечения и снизить угрозу для жизни пациента. Приглашаем всех, кто заботится о здоровье, присоединиться к акции, которая будет проходить весь август», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Летом жители региона больше времени проводят на открытом воздухе, и кожа чаще подвергается воздействию ультрафиолета. Этот период считается особенно благоприятным для профосмотра родинок и других новообразований кожи.
Во время акций врачи проведут обследование с помощью дерматоскопа, а при наличии показаний выполнят цифровую дерматоскопию с использованием искусственного интеллекта.
Приём в мобильных диагностических пунктах пройдёт 8 августа в Мытищах, Клину и Егорьевске, 15 августа – в Красногорске, 22 августа – в Щёлкове и Домодедове, 29 августа – в Орехово-Зуеве. Площадками для обследований станут городские общественные пространства. Участие в акции бесплатное, предварительная запись не требуется.
По итогам диагностики каждый пациент получит заключение специалиста и индивидуальные рекомендации, в том числе о необходимости дополнительного обследования.