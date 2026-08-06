В подмосковных парках в августе проведут бесплатную диагностику рака кожи

06 августа 2026, 16:19

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Московский областной клинический кожно-венерологический диспансер проведёт в августе серию выездных профилактических акций по выявлению меланомы и других злокачественных новообразований кожи. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.





Мобильные диагностические пункты будут работать по субботам с 9 до 13 часов. Обследование доступно всем желающим.

«Меланома – одно из самых агрессивных злокачественных новообразований кожи. Однако своевременное выявление заболевания позволяет значительно повысить эффективность лечения и снизить угрозу для жизни пациента. Приглашаем всех, кто заботится о здоровье, присоединиться к акции, которая будет проходить весь август», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.