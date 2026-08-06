В Подмосковье провели более 25 тысяч присоединений к электросетям
Свыше 25,2 тыс. договоров по технологическому присоединению к электросетям на общую мощность 682,8 МВт выполнили специалисты компаний «Россети Московский регион» и «Мособлэнерго» за первые шесть месяцев текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства энергетики.
Электричество получили предприятия, 15 школ и детских садов, десять больниц и поликлиник, а также объекты ЖКХ и спорта.
«Наша задача — не просто подать напряжение, а создать условия для развития. Для новых локаций мы строим линии и подстанции с нуля, для действующих — наращиваем мощность, заменяем оборудование и протягиваем дополнительные сети», — рассказал глава Минэнерго региона Сергей Воропанов.Ранее в министерстве выпустили предупреждение о последствиях проникновения на закрытую территорию энергообъектов и попыток помешать их работе. Такие действия смертельно опасны для самого нарушителя и грозят крупным авариями, из-за которых без света могут остаться дома, больницы, школы и предприятия.
К нанесению вреда объектам энергетической инфраструктуры россиян склоняют злоумышленники. Иногда они предлагают деньги за выполнение их заданий, а иногда выдают себя за представителей силовых структур и обманом вынуждают людей действовать по их указке. Закон оценивает порчу энергообъектов как диверсию, поэтому о любых подобных предложениях следует немедленно сообщать в полицию или в ФСБ по телефону: 8 (800) 224-22-22.