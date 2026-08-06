В Подмосковье провели более 25 тысяч присоединений к электросетям

06 августа 2026, 16:33

оригинал Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Свыше 25,2 тыс. договоров по технологическому присоединению к электросетям на общую мощность 682,8 МВт выполнили специалисты компаний «Россети Московский регион» и «Мособлэнерго» за первые шесть месяцев текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства энергетики.





Электричество получили предприятия, 15 школ и детских садов, десять больниц и поликлиник, а также объекты ЖКХ и спорта.





«Наша задача — не просто подать напряжение, а создать условия для развития. Для новых локаций мы строим линии и подстанции с нуля, для действующих — наращиваем мощность, заменяем оборудование и протягиваем дополнительные сети», — рассказал глава Минэнерго региона Сергей Воропанов.