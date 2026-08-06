«ПСК Фарма» увеличила число клинических исследований в первом полугодии на 13%

06 августа 2026, 16:33

оригинал Фото: компания «ПСК Фарма»

Биофармацевтическая компания «ПСК Фарма» за первые шесть месяцев этого года» получила на 13% больше разрешений на проведение клинических исследований, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.





В компании планируют до конца года завершить испытания по своим ключевым терапевтическим направлениям, а также в новых для себя нозологиях.

«Завершена фаза третьего клинического исследования инновационного препарата для лечения распространённых опухолей с метастазами в костную ткань. Испытания проходили в Индии и России. Для проверки Минздрав впервые провел GCP-инспекцию в Индию. Её успешное прохождение имеет стратегическое значение, так как демонстрирует зрелость российской регуляторной системы и открывает компании «ПСК Фарма» возможности проведения многоцентровых международных исследований с привлечением зарубежных партнёров», – рассказала гендиректор «ПСК Фарма» Евгения Шапиро.