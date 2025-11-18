Больницы Подмосковья получили 263 единицы медтехники для спасения недоношенных

18 ноября 2025, 11:35

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

263 единицы неантологического оборудования, включая аппараты искусственной вентиляции лёгких, реанимационные системы, фетальные мониторы и пр., передали больницам Московской области в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Техника, необходимая для помощи недоношенным младенцам, поступила в 15 медицинских учреждений региона, включая МОНИИАГ, Щёлковский, Наро-Фоминский, Коломенский и Видновский перинатальные центры, Одинцовскую и ряд других больниц.





«В Подмосковье создана одна из лучших систем родовспоможения в стране. Чтобы держать эту планку, мы продолжаем оснащать наши медучреждения современной медтехникой. С начала года в наши роддома и перинатальные центры мы поставили 263 единицы неонатологического оборудования на общую сумму свыше 660 млн рублей», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.