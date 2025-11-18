В Подмосковье проверили более 180 000 образцов молочной продукции

18 ноября 2025, 11:25

оригинал

С начала года специалисты ветеринарной службы Подмосковья провели более 180 000 исследований молочной продукции. Ветеринары Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области продолжают контролировать качество молочных продуктов на ярмарках и в торговых точках региона.