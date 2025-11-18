В Подмосковье проверили более 180 000 образцов молочной продукции
С начала года специалисты ветеринарной службы Подмосковья провели более 180 000 исследований молочной продукции. Ветеринары Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области продолжают контролировать качество молочных продуктов на ярмарках и в торговых точках региона.
С начала 2025 года отобрали более 40 000 проб и провели свыше 182 000 лабораторных исследований. Проверки включали органолептический анализ — оценку внешнего вида, цвета, консистенции и запаха — а еще измерение кислотности, механической загрязненности, массовой доли жира, белка и сухого обезжиренного молочного остатка.
По итогам проверок из оборота изъяли 275 килограммов молочной продукции, которая не соответствовала установленным нормам безопасности.
Системный контроль позволяет обеспечить безопасность молочной продукции для жителей региона. Регулярные лабораторные исследования помогают отслеживать физико-химические показатели, такие как содержание жира и белка, и проверять соответствие требованиям технических регламентов. Мониторинг качества даёт возможность оперативно выявлять и удалять с прилавков небезопасные продукты.
