В подмосковных Больших Вяземах начали капитальный ремонт детского сада № 34
В поселке Большие Вяземы Одинцовского округа строители приступили к капитальному ремонту детского сада № 34 при Мало-Вяземской школе. Работы начали на улице Городок-17, д.10а, сообщили в Минстрое Московской области.
Строители уже начали демонтажные работы. Ремонт проводят по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Семья».
В двухэтажном здании обновят кровлю, водосточную систему и инженерные сети, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы охватывают все групповые помещения и пищеблок. Фасад детсада тоже обновят, прилегающую территорию благоустроят.
Открыть обновленное здание планируют в 2026 году.
