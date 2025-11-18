На МЖД обработали более 800 км контактной сети против гололеда

18 ноября 2025, 11:15

оригинал Фото: пресс-служба «Московской железной дороги»

На Московской железной дороге обработали более 800 км контактной сети противогололедными средствами. В связи с неблагоприятными погодными условиями специалисты усилили контроль за состоянием контактной сети и предотвращением наледи, сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на «Московскую железную дорогу».