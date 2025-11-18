На МЖД обработали более 800 км контактной сети против гололеда
На Московской железной дороге обработали более 800 км контактной сети противогололедными средствами. В связи с неблагоприятными погодными условиями специалисты усилили контроль за состоянием контактной сети и предотвращением наледи, сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на «Московскую железную дорогу».
На данный момент обработали более 500 км боковых и 347 км главных путей. На линиях с интенсивным движением — МЦК и МЦД — контактную сеть обрабатывают антигололедной жидкостью с помощью установок «Колибри». На боковых путях применяют специальную смазку.
Для обработки сети подготовили 27 локомотивов с вибропантографами, 58 установок механической очистки гололеда, которые сбивают наледь во время движения, а еще — 58 дрезин. При необходимости технику оперативно задействуют на проблемных участках, получив сигнал от специалистов и локомотивных бригад.
Кроме того, в постоянном режиме ведут мониторинг погодных условий и собирают данные о токосъеме от локомотивных бригад во время следования поездов. Все работы проводят ночью, чтобы не создавать помех движению.
